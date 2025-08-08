SuperLiga: Antrenorul Rapidului, descris de un fost elev. „Primele rezultate sunt și conjuncturi”

Constantin Gâlcă, antrenorul principal al FC Rapid București, vorbește în cadrul conferinței de presă dinaintea meciului din etapa a treia a sezonului actual, FK Csíkszereda vs FC Rapid. București, 23 iulie 2025. FOTO: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Claudiu Keșeru, care a fost pregătit de Costel Gâlcă la FCSB, a vorbit despre decizia fostului său antrenor de a semna cu Rapid București, cu care Gâlcă se află la startul etapei a 5-a pe prima poziție în Superligă.

Fostul atacant al echipei naționale a declarat pentru Gazeta Sporturilor că Gâlcă „aduce echilibru”, spre deosebire de „exuberanța” pe care o manifesta fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică.

„Am avut ocazia să lucrez cu el, încă ținem legătura, chiar l-am felicitat în momentul în care a mers spre Rapid și i-am zis că din punctul meu de vedere chiar are toate șansele să reușească. Probabil, avantajul pe care îl are e că în momentul de față așa, la prima vedere, pare că nu vor fi chiar sus, vor fi sus, dar nu foarte sus, dar îmi place de Costel”, a declarat Claudiu Keșeru.

El a spus că lui Gâlcă „îi place să construiască”.

Costel e omul căruia îi place să construiască. Probabil că va necesita puțin timp (…). Primele rezultate sunt și conjuncturi, depinde și cu ce adversari te întâlnești la început, dar, da, cu siguranță și Rapid va fi sus anul acesta”, a mai declarat Claudiu Keșeru.