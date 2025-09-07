SuperLiga: Anunțul patronului de la CFR Cluj după accidentarea lui Louis Munteanu de la națională

Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a părăsit lotul echipei naționale din cauza unei accidentări, iar finanțatorul clubului de care aparține, Ioan Varga, a vorbit despre situația fotbalistului în vârstă de 23 de ani.

Selecționerul Mircea Lucescu intenționa să îl folosească pe Louis Munteanu în meciul amical cu Canada, dar fotbalistul s-a accidentat la încălzire. În aceste condiții, vârful nu a mai fost inclus în lotul naționalei pentru deplasarea în Cipru.

Patronul lui CFR Cluj a dezvăluit că jucătorul va face o examinare RMN duminică.

„Știu ceea ce mi s-a spus de la echipa națională. Mi s-a spus că are o leziune mică și nu au vrut să riște pentru a nu se rupe, eu sunt plecat, sunt în afara țării. Astă seară ajunge, iar mâine va face un RMN”, a declarat finanțatorul lui CFR Cluj, Ioan Varga, sâmbătă seară, pentru iAMsport.ro.

„Tricolorii” au fost învinși cu 3-0 de Canada într-un meci amical, vineri, pe Arena Națională din București. Marți, de la ora 21:45, România va juca în Cipru, în preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială.

Pentru CFR Cluj, următoarea partidă oficială este cea cu Metaloglobus, sâmbătă, de la 21:30, în etapa a 9-a din Superliga României, unde echipa lui Ioan Varga ocupă în prezent antepenultima poziție.