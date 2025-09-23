SuperLiga: Avertisment pentru antrenorul ultimei clasate: „Pedalezi pe loc”

Fostul internațional Basarab Panduru consideră că stilul de joc pe care dorește să-l implementeze antrenorul Mihai Teja nu se potrivește unei echipe precum Metaloglobus.

Nou-promovata din București e ultima în clasamentul SuperLigii, cu doar trei puncte, după ce a înregistrat trei remize și șapte înfrângerii.

Basarab Panduru: „Mihai Teja nu are jucătorii necesari pentru stilul lui de joc”

„E stilul lui Mihai (n.r. Teja), Mihai joacă stilul ăsta. Nu ştiu, se potriveşte stilul ăsta pentru Metaloglobus? E stilul lui, e un băiat care antrenează treaba asta, se vede că nu are jucători pentru treaba asta, dar care joacă, pasează.

Mi se pare că e greu, pedalezi pe loc, eşti pe bicicleta aia, fixă. E felul lui, e concepţia lui despre fotbal, el antrenează asta, se vede că echipa pasează, dar sunt puncte foarte puţine”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, potrivit sport.ro,

Metaloglobus va juca în etapa a 11-a din SuperLiga cu FC Botoșani, pe teren propriu, luni, de la ora 18:00.