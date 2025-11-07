SuperLiga: Botoșani începe returul din poziția de lider cu o deplasare la Farul

Meciul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, liderul de moment din SuperLiga, este programat vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.30.

Patru succese, două rezultate de egalitate și doar o înfrângere este palmaresul înregistrat de dobrogeni în ediția curentă pe teren propriu, noptează lpf.ro.

Moldovenii sunt neînvinși în ultimele 11 etape (8 victorii, 3 remize), aceasta fiind cea mai lungă serie de invincibilitate reușită de o echipă în campionatul actual.

Farul este echipa cu cele mai multe driblinguri reușite – 149 (FC Botoșani – 95).

Gruparea botoșăneană a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac – 28 de goluri marcate, dintre care 16 în repriza secundă. Totodată, este și formația cu cele mai puține goluri încasate, doar 11.

FC Botoșani este singura echipă care are în lot cinci jucători cu cel puțin șase contribuții ofensive în primele 15 runde (gol + pasă decisivă + penalty scos): Sebastian Mailat – 9, Hervin Ongenda – 8, Zoran Mitrov – 7, Alexandru Cîmpanu și Andrei Dumiter – 6.

Constănțenii nu au mai câștigat un duel cu botoșănenii în campionat din 4 decembrie 2022, când, la Ovidiu, le-au produs acestora cea mai severă înfrângere pe prima scenă, 8-0 pentru Farul. Au urmat două succese ale moldovenilor și patru remize.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 14 iulie 2025, FC Botoșani – Farul 1-1, goluri înscrise de Sebastian Mailat, respectiv Ionuț Cojocaru.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.