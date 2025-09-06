SuperLiga: Când se estimează că vor juca două dintre principalele transferuri ale lui Dinamo

Atacantul Stipe Perica (30 de ani) și mijlocașul Adrian Mazilu (19 ani), două dintre cele mai importante transferuri făcute de Dinamo în acest an, nu vor juca în amicalul de sâmbătă cu CS Dinamo, potrivit GSP.

Proaspăt adus la Dinamo, Mazilu revine după probleme medicale și nu a mai jucat într-un meci oficial de peste un an de zile, iar antrenorul croat nu vrea să îl forțeze. Zeljko Kopic i-a stabilit un program individual de antrenamente și se estimează fostul jucător al lui Brighton că va fi apt 100% abia prin noiembrie pentru a juca în tricoul alb-roșu.

La amicalul de sâmbătă va fi menajat și Stipe Perica, care a avut probleme în zona lombară. Potrivit GSP, dacă atacantul croat se va antrena la aceeași parametri, ar putea fi în lotul echipei pentru etapa cu Petrolul de vineri.

Perica, care de-a lungul carierei a trecut pe la echipe ca Chelsea, Udinese, Frosinone, Standard Liege și Watford, a fost adus de Dinamo în februarie, iar între timp a adunat șase goluri în 17 meciuri.