SuperLiga: Când se joacă Dinamo – Csikszereda și Hermannstadt – FCSB. Programul etapei a 16-a
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga, una în care Rapid și Dinamo vor juca pe teren propriu, în timp ce FCSB se va deplasa la Sibiu.
SuperLiga, programul etapei a 16-a
- Vineri, 7 noiembrie 2025
ora 20:30 – FC Rapid – FC Argeș
- Sâmbătă, 8 noiembrie 2025
ora 15:00 – Universitatea Cluj – Metaloglobus București
ora 17:30 – Unirea Slobozia – CFR Cluj
ora 20:30 – Dinamo București – FK Csikszereda
- Duminică, 9 noiembrie 2025
ora 15:00 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
ora 17:30 – Universitatea Craiova – UTA Arad
ora 20:30 – FC Hermannstadt – FCSB
- Luni, 10 noiembrie 2025
ora 20:30 – Farul Constanța – FC Botoșani.
Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.
