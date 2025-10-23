SuperLiga: Când se joacă Dinamo – Csikszereda și Hermannstadt – FCSB. Programul etapei a 16-a

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga, una în care Rapid și Dinamo vor juca pe teren propriu, în timp ce FCSB se va deplasa la Sibiu.

SuperLiga, programul etapei a 16-a

Vineri, 7 noiembrie 2025

ora 20:30 – FC Rapid – FC Argeș

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025

ora 15:00 – Universitatea Cluj – Metaloglobus București

ora 17:30 – Unirea Slobozia – CFR Cluj

ora 20:30 – Dinamo București – FK Csikszereda

Duminică, 9 noiembrie 2025

ora 15:00 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

ora 17:30 – Universitatea Craiova – UTA Arad

ora 20:30 – FC Hermannstadt – FCSB

Luni, 10 noiembrie 2025

ora 20:30 – Farul Constanța – FC Botoșani.

Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.