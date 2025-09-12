SuperLiga: Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo. Alte două derby-uri vor avea loc în etapa #11

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 11 din SuperLiga, una în care se vor disputa trei derby-uri.

Primul meci încins va avea loc între Universitatea Craiova și Dinamo, vineri, pe 26 septembrie. Petrolul Ploiești și Rapid se vor întâlni sâmbătă în „Primvs Derby”, iar runda se va încheia, luni, cu duelul clujean dintre U și CFR.

SuperLiga, programul etapei #11

Vineri, 26 septembrie

Hermannstadt – FC Argeș, de la ora 18:00

Universitatea Craiova – Dinamo București, de la ora 21:00

Sâmbătă, 27 septembrie

UTA Arad – Csikszereda, de la ora 15:00

Petrolul Ploiești – Rapid București, de la ora 20:30

Duminică, 28 septembrie

Farul Constanța, Unirea Slobozia, de la ora 17:30

FCSB – Oțelul Galați, de la ora 20:30

Luni, 29 septembrie

Metaloglobus – FC Botoșani, de la ora 18:00

Universitatea Cluj – CFR Cluj, de la ora 21:00

Toate meciurile vor fi transmise în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.