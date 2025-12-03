SuperLiga: Căpitanul lui FCSB, mesaj pentru suporteri înaintea derby-ului cu Dinamo, după înfrângerea de la Arad

Steag al fanilor FCSB la un meci disputat cu Aberdeen pe Arena Națională în 28 august 2025. Credit: Theo Niculae / ARCHITHEO STUDIO S.R.L. / Profimedia

FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu 3-0 în Cupa României, iar sâmbătă va primi vizita lui Dinamo, pe Arena Națională, în etapa a 19-a din SuperLiga.

Alexandru Pantea, căpitanul lui FCSB în eșecul suferit miercuri seară la Arad, a spus că „roș-albaștrii” îi așteaptă pe suporteri „într-un număr cât mai mare” la derby-ul cu Dinamo.

„Nu a fost o partidă foarte bună pentru noi. Trebuie să strângem rândurile pentru că ne așteaptă un meci foarte greu cu Dinamo. Trebuie să ne luăm revanșa. Trebuie să luăm cele trei puncte. Îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare”, a declarat Pantea, citat de Digisport.ro.

Întâlnirea din turul campionatului a fost câștigată de Dinamo cu 4-3. „Alb-roșii” sunt pe 3 în SuperLiga, cu 34 de puncte după 18 etape, la patru puncte de liderul Rapid.

FCSB se află abia pe poziția a 9-a, cu 24 de puncte. Între ei și ultimul loc de play-off, ocupat de Farul, sunt două puncte.