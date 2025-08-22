SuperLiga: Carlo Casap și-a reziliat contractul cu Farul

Echipa de fotbal Farul Constanța și mijlocașul Carlo Casap (26 ani) au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale, a anunțat clubul, joi, pe site-ul său oficial, informează Agerpres.



Format la Academia Hagi, campion de juniori și apoi dublu campion de seniori și câștigător al Cupei României, Carlo Casap a evoluat pentru clubul constănțean, în mai multe perioade, în peste 100 de partide.



Casap a mai jucat, sub formă de împrumut, la Concordia Chiajna și FC Botoșani.



Mijlocașul nu a evoluat niciun minut pentru Farul în acest sezon.