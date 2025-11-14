SuperLiga: Ce mutare spune Gică Popescu că este de neînțeles: „Nu este tocmai plăcut”

Gică Popescu la meciul de adio al Generatiei de Aur, disputat pe Arena Nationala, in Bucuresti, 25 mai 2024. Inquam Photos / George Calin

Președintele Farul Constanța, Gică Popescu, a vorbit despre ultima mutare din SuperLiga: plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca tehnică a Universității Craiova.

„Mi-a plăcut foarte mult Craiova. Nu am înțeles plecarea lui Mirel Rădoi. Avea un parcurs foarte bun, era echipa care a jucat cel mai bine. Să pierzi antrenorul la jumătatea campionatului nu este tocmai plăcut. Dar este o echipă care ne este adversară, normal că vrem să joace cât mai prost și noi cât mai bine”, a declarat Gică Popescu, după Adunarea Generală a LPF de joi, potrivit iamsport.ro.

Fostul internațional Mirel Rădoi a demisionat luni din funcția de antrenor principal al formației Universitatea Craiova. Plecarea tehnicianului survine după ce echipa obținuse prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi nu a oferit un motiv pentru demisia sa. El a transmis, în schimb, un mesaj criptic, în care afirma că „filmul «Știința Campioană» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”.

Gică Popescu s-a arătat mulțumit de parcursul avut de echipa pe care o reprezintă. Farul Constanța a obținut șapte victorii, patru egaluri și cinci înfrângeri. În sezonul precedent al SuperLigii, Farul a ratat calificarea în play-off.

„Suntem pe loc de play-off. Atât timp cât suntem în grafic, nu pot decât să apreciez că e o evoluție foarte bună”,a mai spus Gică Popescu.