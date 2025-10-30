SuperLiga: Ce primă pentru intrarea în play-off Mihai Teja, antrenorul echipei de pe ultimul loc

Nou-promovata Metaloglobus Bucureşti este cotată cu cele mai mici şanse de a rămâne în Superligă și este la acest moment pe ultimul loc cu doar șapte puncte din 14 etape, dar antrenorul Mihai Teja are trecută în contract o primă pentru cazul în care echipa ajunge în play-off.

Promovarea echipei a fost, înainte de toate, o realizare. Metaloglobus i-au învins pe cei de la Poli Iaşi în barajul de menţinere/promovare şi au făcut pasul către prima ligă.

Deşi resursele echipei sunt limitate, micuţa grupare bucureşteană a reuşit să nu piardă contra celor de la CFR Cluj (1-1) şi Universitatea Craiova (0-0) și chiar să învingă FCSB, cu 2-1, notează Prima Sport.

Antrenorul grupării, Mihai Teja, a vorbit într-un interviu despre condiţiile de la echipă, apoi a oferit şi detalii din contract, precum prima de calificare în play-off-ul Superligii!

„Nu s-a pus problema să plec după primele etape. Întotdeauna şi atunci când eu ştiam unde mă duc, ştiam că mă duc la Metaloglobus, ştiam că poate nu sunt cele mai bune condiţii de performanţă, m-am dus la Metaloglobus pentru că mi-a dorit foarte mult anul acesta să rămân acasă, alături de familia mea. Am plecat o perioadă şi mi-a dorit foarte mult să rămân acasă. Am o pasiune, fotbalul. Mi-am dorit să demonstrez, în primul rând mie, că pot lucra şi la un nivel mai mici.

Sunt caractere foarte bune, am nimerit un grup foarte bun. Sunt nişte băieţi extraordinari, se antrenează foarte bine şi încearcă să pună pe teren tot ceea ce facem la antrenament. Este lucrul care pe mine, ca antrenor, mă mulţumeşte foarte, foarte mult şi îmi dă puterea să merg mai departe indiferent de condiţiile pe care le avem!

Da, am primă de play-off. Am trecut şi asta. Cred în munca mea, cred în tot ceea ce facem. Mi-am dorit normal şi ne dorim ca această echipă să alcătuim un lot în care să putem să ne batem foarte mult ca să nu fim pe ultimele locuri. Nu se ştie niciodată în fotbal ce se întâmplă. Eu cred că cu câteva achiziţii la această echipă, eu cred că munca noastră se putea să fie cu mai mult răsplătită, mult mai mult şi echipa să fie mult mai sus în clasament. Prima mea de play-off este de 20.000 – 30.000 de euro!”, a declarat Teja pentru Fanatik.