SuperLiga: CFR Cluj a condus de trei ori, dar nu a câștigat meciul cu FC Botoșani

CFR Cluj și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, în Gruia, în etapa a șasea din SuperLiga.

CFR Cluj – FC Botoșani 3-3

Gazdele au deschis scorul în minutul 19, când Emerllahu a marcat cu un șut cu exteriorul din interiorul careului. Mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală. Oaspeți au egalat în minutul 36, după ce portarul Micai a degajat în Kovtalyuk, iar mingea a intrat în poartă.

Trupa lui Dan Petrescu a intrat la pauză în avantaj, după ce Cordea a fost servit de Korenica și a marcat cu un șut fără preluare. Echipa antrenată de Leo Grozavu a marcat din nou în minutul 54, când Micai a comis din nou o eroare, de această dată la lovitura de cap a lui Suta.

CFR a făcut 3-2 prin execuția spectaculoasă a lui Korenica, o semifoarfecă, însă scorul final a fost stabilit de Mailat, cu o lovitură de cap, în minutul 82.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj are doar 5 puncte și ocupă locul 12, în timp ce FC Botoșani a acumulat 9 puncte și a urcat pe locul 6.

