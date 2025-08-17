SuperLiga: CFR Cluj a condus de trei ori, dar nu a câștigat meciul cu FC Botoșani
CFR Cluj și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, în Gruia, în etapa a șasea din SuperLiga.
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3
Gazdele au deschis scorul în minutul 19, când Emerllahu a marcat cu un șut cu exteriorul din interiorul careului. Mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală. Oaspeți au egalat în minutul 36, după ce portarul Micai a degajat în Kovtalyuk, iar mingea a intrat în poartă.
Trupa lui Dan Petrescu a intrat la pauză în avantaj, după ce Cordea a fost servit de Korenica și a marcat cu un șut fără preluare. Echipa antrenată de Leo Grozavu a marcat din nou în minutul 54, când Micai a comis din nou o eroare, de această dată la lovitura de cap a lui Suta.
CFR a făcut 3-2 prin execuția spectaculoasă a lui Korenica, o semifoarfecă, însă scorul final a fost stabilit de Mailat, cu o lovitură de cap, în minutul 82.
În urma acestui rezultat, CFR Cluj are doar 5 puncte și ocupă locul 12, în timp ce FC Botoșani a acumulat 9 puncte și a urcat pe locul 6.
Au evoluat echipele:
- CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, Ilie, Abeid (Camora ’89) – Emerllahu (Fică ’62), Keita, Korenica – Cordea (Nkololo ’62), Biliboc (Șfaiț ’84), Gjorgjievski (L. Munteanu ’61). Antrenor: Dan Petrescu
- FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Suta, Pavlovic – Bordeianu (Papa ’46), Petro – Dumitru (Mailat ’46), Bodișteanu (Mitrov ’46), Dumiter (Țigânașu ’90+1) – Kovtalyuk (Ongenda ’46). Antrenor: Leo Grozavu.