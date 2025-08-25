SuperLiga: CFR Cluj nu are dubii despre noul său jucător: „Va ajunge la națională”

Lorenzo Biliboc (18 ani, atacant) a semnat cu CFR Cluj în perioada de mercato a verii. Iar Cristi Balaj e convins: „Va ajunge la echipa națională”.

Lorenzo Biliboc a fost transferat de CFR Cluj de la Juventus. Cei de la CFR Cluj sunt convinși că au dat lovitura cu transferul lui Lorenzo Biliboc, pe care îl văd în cel mai scurt timp convocat la naționala României, relatează Digi Sport.

„În zona ofensivă, noi i-am adus pe Badamosi și Gjorgjievski, în condițiile în care noi am crezut că sunt mai buni decât Peter Michael și Stipe Juric. Cordea este un jucător bun. Biliboc este un jucător care eu cred că va ajunge la echipa națională. La mijloc au venit Muhar și Keita, pe care Mutu l-a lăudat și s-a spus că e printre cei mai buni mijlocași defensivi din România. În apărare l-am adus pe Bosec, care a avut o evoluție mai nefericită în Suedia, dar toți au avut. În rest, a jucat foarte bine cu Braga”.

„Cred că am adus jucători mai buni și avem un lot mai bun, în rest avem același lot care a terminat pe locul doi și a luat Cupa României. Nu putem să spunem că CFR are un lot mai slab decât cel de anul trecut. Ce vină avem că 6 jucători sunt accidentați? Dacă i-am fi avut, atunci lucrurile ar fi stat altfel” – a spus Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, la Liga Digisport.