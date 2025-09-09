SuperLiga: CFR Cluj și-a luat un jucător cu sute de meciuri în Ligue 1

Echipa CFR Cluj din SuperLiga a anunțat marți că l-a transferat pe jucătorul francez Marcus Coco, în vârstă de 29 de ani.

„Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței”, a transmis echipa clujeană pe pagina sa de Facebook.

În ultimele 6 sezoane, Marcus Coco a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022.

La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023, a mai notat CFR Cluj.