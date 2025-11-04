SuperLiga: Cine sunt vedetele etapei a 15-a

Ionuț Vînă (Farul), în meciul dintre CFR 1907 Cluj și Farul Constanța Meciul din etapa a 14-a a Superligii României, disputat pe 25 octombrie 2025 pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) au anunțat marți cine sunt considerați cei mai buni jucători ai ultimei runde din campionat.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 15-a:

Dinamo – CFR 1907 Cluj 2 – 1, Alberto Soro (Dinamo)

AFC Unirea Slobozia – FC Argeș Pitești 0 – 1, Robert Moldoveanu (FC Argeș)

FC Universitatea Cluj – FCSB 0 – 2, Darius Olaru (FCSB)

UTA Arad – FC Metaloglobus 2 – 0, Dmytro Pospielov (UTA)

AFC Hermannstadt – SC Oțelul Galați 1 – 3, Andrezinho (Oțelul)

Universitatea Craiova – FC Rapid 2 – 2, Tobias Christensen (Rapid)

Farul Constanța – FK Csikszereda 3 – 0, Ionuț Vînă (Farul)

FC Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0 – 0, Stefan Krell (Petrolul)