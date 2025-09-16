SuperLiga: Cine sunt vedetele etapei a 9-a

Cătălin Ionuț Cîrjan (Dinamo București), în meciul cu Oțelul Galați, disputat pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București, 4 februarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Potrivit unui top al LPF, fotbaliştii care au ieșit în evidență în partidele etapei a noua sunt: