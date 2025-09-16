Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Cine sunt vedetele etapei a 9-a

  • Andrei Georgescu
HotNews.ro
SuperLiga: Cine sunt vedetele etapei a 9-a
Cătălin Ionuț Cîrjan (Dinamo București), în meciul cu Oțelul Galați, disputat pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București, 4 februarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Potrivit unui top al LPF, fotbaliştii care au ieșit în evidență în partidele etapei a noua sunt:

  • Universitatea Cluj – FC Rapid 0 – 0, Kader Keita (Rapid)
  • UTA Arad – FC Argeș Pitești 3 – 3, Valentin Costache (UTA)
  • FC Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj 1 – 1, George Gavrilaș (Metaloglobus)
  • Oțelul Galați – FC Botoșani 0 – 1, Ioannis Anestis (FC Botoșani)
  • Universitatea Craiova – Farul Constanța 2 – 0, Steven Nsimba (Universitatea)
  • FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FCSB 1 – 1, Eduard Pap (FK Csíkszereda)
  • FC Hermannstadt – AFC Unirea Slobozia 0 – 2, Ion Gurău (Unirea)
  • Petrolul Ploiești – Dinamo 0 – 3, Cătălin Cîrjan (Dinamo)

INTERVIURILE HotNews.ro