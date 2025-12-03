SuperLiga: Cluburile Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, amendate din cauza suporterilor

Cluburile Rapid București Universitatea Cluj şi Petrolul Ploiești au fost sancționate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă.

Cluburile au fost sancţionate din cauza suporterilor, pentru introducerea în stadioane de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, scrie news.ro.

Deciziile Comisiei de Disciplină:

FC FCSB vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 82.2 şi 3 a şi 83.2.c din RD, se sancţioneaza clubul ACS PETROLUL 52 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.2 şi 3 a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sanctioneaza clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

FC UNIVERSITATEA Cluj vs. UNIVERSITATEA Craiova – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3 a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC UNIVERSITATEA Cluj cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

AFC UTA Arad vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.2 şi 3 a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sanctioneaza clubul AS FC Universitatea Cluj penalitate sportivă de 16.875 lei, conform lpf.ro.

De asemenea, fotbaliștii Cristian Daniel Neguţ (Hermannstadt) şi Daniel Florea (Farul) au fost suspendați ca urmare a eliminărilor din meciurile cu UTA, respectiv FCSB: