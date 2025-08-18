SuperLiga: Constantin Gâlcă, după egalul cu FCSB: Sunt mulțumit că am revenit pe final, dar ca joc nu am arătat bine

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după derby-ul cu FCSB, scor 2-2, că este mulțumit de faptul că formația sa a revenit pe final și a egalat, dar nu și de joc, potrivit Agerpres.

„Sunt mulțumit că am revenit pe final. Ca joc nu am arătat bine, trebuie să recunoaștem. Mă așteptam la mult mai mult. Am arătat foarte bine la antrenamente toată săptămâna, dar la meci iar nu am putut să ne exprimăm. Cu timpul poate reușim să avem și constanță în joc. Azi a fost meritul lui Koljic (n.r. – autorul unei duble), dar și al echipei. Toți cei care au intrat pe parcurs în teren au intrat foarte bine, au adus un plus. Au intrat cu atitudine și cu idei mai clare”, a spus antrenorul la postul Digisport.

„Am revenit în meci mai mult cu inima decât cu ceea ce am pregătit tactic în cursul săptămânii. Dar, câteodată așa este. În prima repriză puteam să fim mult mai rapizi în atac. Am fost prea lenți și am greșit și fără presiune. Am stat mult prea în interior cu extremele și nu am putut să îi desfacem. Eu cred că jucătorii sunt destul de maturi și pot să joace mult mai bine. Mă așteptam să jucăm mult mai bine în prima repriză. Noi am luat goluri foarte ușoare, nu au avut nici ei prea multe ocazii. Așa cum nici noi nu am avut exagerat de multe”, a menționat Constantin Gâlcă.

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).