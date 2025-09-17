SuperLiga: Cristiano Bergodi, dorit de Petrolul. De ce depinde numirea antrenorului italian

Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu, în urma eșecului cu Dinamo. Oficialii Petrolului sunt acum în căutarea unui nou antrenor, iar Cristiano Bergodi se află în pole-position la ora actuală, scrie DigiSport.ro.

Ajuns la 60 de ani, Cristiano Bergodi este liber de contract din aprilie 2024, atunci când s-a despărțit de Rapid. De atunci, antrenorul italian s-a aflat în Italia și a preferat să-și ia o pauză, însă acum este pregătit să revină pe bancă.

Impresarul lui Cristiano Bergodi este Giovanni Becali, iar agentul a confirmat interesul Petrolului pentru tehnicianul italian. Totuși, situația financiară a clubului pare să reprezinte o problemă în momentul de față.

„Deocamdată nu este nimic nou. Vom vedea, analizăm situația financiară a clubului și după aceea luăm decizia. Suntem la nivelul de discuții, dacă va fi ceva concret vă voi spune eu”, a spus Giovanni Becali pentru DigiSport.ro.

Dorinel Munteanu, alt nume vehiculat

Numele lui Dorinel Munteanu a fost asociat în ultimele zile cu formații precum CFR și Petrolul, care nu trec prin cea mai bună perioadă.

Totuși, tehnicianul spune că nu a fost contactat de nimeni din cadrul celor două cluburi, însă nu ar refuza să se așeze la masa negocierilor în cazul în care va exista ceva concret.

„Tot ce s-a vehiculat în presă nu a ajuns la mine. Nu am fost contactat de nimeni de la CFR și Petrolul. Suntem la început de campionat, sigur că aș fi dispus să preiau o echipă. Nu vreau însă să discut în avans pentru că nu am vorbit cu nimeni”, a spus Dorinel Munteanu pentru DigiSport.ro.