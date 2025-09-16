SuperLiga: Liviu Ciobotariu nu mai este antrenorul echipei Petrolul Ploiești: „Avem propuneri din toată America de Sud”

Liviu Ciobotariu a fost îndepărtat din funcția de antrenor al echipei Petrolul Ploiești, după startul slab de sezon din SuperLiga.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga”, se arată în comunicatul grupării prahovene.

Petrolul Ploiești îi caută înlocuitor lui Liviu Ciobotariu

Președintele Claudiu Tudor a dezvăluit că i-au fost propuși foarte mulți antrenori pentru banca tehnică a „lupilor galbeni”.

„Nu ai cum să nu fii afectat, dacă ești contestat. Acum, indiferent cine va veni, pentru că antrenorul are un rol foarte, foarte important, băieții trebuie să se trezească și să aibă alte atitudini. Și să găsească victoria cât mai repede. Și asta înseamnă chiar de duminică, pentru că avem mare, mare nevoie de victorie.

Să știi că orice antrenor care a mai fost la noi a făcut treaba bună. Vom vedea în zilele următoare. Pentru că chiar nu avem niciun antrenor, nicio decizie luată. Suntem în discuții.

Șumudică, la ce valoare are, ar fi fost o variantă bună. Sau ar fi o variantă bună. Acum, cine știe, o să discutăm și cu el, să vedem ce planuri are. Un antrenor cu experiență e și Dorinel Munteanu, dar deocamdată nu am discutat nimic cu el.

Dacă vedeți câte mesaje și câte propuneri am de antrenor… din toată America de Sud. Din Argentina, din Columbia, dar sunt normale, ne-am obișnuit în această perioadă”, a declarat Claudiu Tudor la Digi Sport, potrivit golazo.ro.

Petrolul va juca în etapa a zecea din SuperLiga cu Unrea Slobozia, în deplasare, la Clinceni. Meciul va avea loc duminică, de la ora 16:00.