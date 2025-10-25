SuperLiga: Cristiano Bergodi, victorie cu Oțelul Galați la debutul pe banca echipei Universitatea Cluj

Universitatea Cluj s-a impus pe terenul echipei Oțelul Galați, scor 2-1, sâmbătă, într-un meci disputat în etapa a 14-a din SuperLiga.

Cristiano Bergodi a reușit să pună capăt seriei de cinci meciuri fără victorie a „șepcilor roșii” chiar la debut.

Oțelul Galați – Universitatea Cluj 1-2

Echipa ardeleană a deschis scorul în minutul 70, când Lukic a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Macalou.

Oțelul a egalat zece minute mai târziu: Andrezinho a șutat în bară de la mare distanță, iar Paulinho a fost atent și a împins mingea în poartă.

Lukic, atacantul bosniac al oaspeților, a făcut „dubla” în minutul 90+1, după o pasă a lui Postolachi. Reușita a fost validată după o analiză VAR care a durat aproximativ șapte minute.

Grație acestui succes, U Cluj a acumulat 17 puncte și a urcat pe locul 8 în clasament. De cealaltă parte, echipa antrenată de Laszlo Balint rămâne cu 19 puncte și ocupă locul 6.

Au evoluat echipele:

OȚELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Pedro, Joao Paulo, Ciobanu (Paulinho ’60) – Bordun (Sandu ’60), Patrick, Andrezinho. Antrenor: Laszlo Balint