SuperLiga: Csikszereda, la prima sa victorie în deplasare, 2-0 cu Hermannstadt

FK Csikszereda a reușit prima sa victorie în deplasare în SuperLiga de fotbal a României, 2-0 (1-0) cu FC Hermannstadt, luni seară, în etapa a 13-a din campionat, relatează Agerpres.

Ciucanii s-au impus două două gafe în defensiva sibienilor, prima comisă de luxemburghezul Vahid Selimovic și sancționată de maghiarul Marton Eppel (’38), a doua făcută de bulgarul Antoni Ivanov și fructificată de marocanul Soufiane Jebari (’77).

Sibienii au avut inițiativa, dar au fost lipsiți de luciditate și inspirație, ratând și cele câteva ocazii create.

Florin Bejan (’15) a reluat cu capul în urma unui corner, dar Lorand Paszka a respins de pe linia porții.

Marko Gjorgjievski (’28) a trimis pe lângă poartă din șase metri, iar Cristian Neguț (’32) a fost și el imprecis din careu.

Kevin Ciubotaru (’45+3) a trimis mingea în transversală cu un voleu din interiorul careului.

Portarul Eduard Pap a respins șutul expediat de Neguț (’63).

FC Hermannstadt are trei înfrângeri consecutive și cinci în ultimele șase etape.

FK Csikszereda e neînvinsă de șapte etape, în care are două victorii și cinci egaluri.