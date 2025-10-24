SuperLiga: Csikszereda și Petrolul se întâlnesc vineri pentru prima dată în primul eșalon

Partida FK Csikszereda – Petrolul din SuperLiga este programată vineri, 24 octombrie, de la ora 17.30, potrivit lpf.ro, care notează că va fi pentru prima oară când cele două echipe se vor întâlni în primul eșalon,

23 august 2025, FC Botoșani – FK Csikszereda 3-1: a fost ultima înfrângere suferită de ciucani în campionat. Au urmat două succese (2-1 cu U Cluj, 2-0 cu FC Hermannstadt) și cinci remize.

Două victorii (3-0 cu Metaloglobus, 1-0 cu FC Argeș), două rezultate de egalitate și trei partide pierdute au înregistrat prahovenii în ediția curentă din postura de vizitatori.

Petrolul este formația care a expediat cele mai puține șuturi pe poartă, doar 29. De partea cealaltă, pe spațiul porții ciucanilor s-au tras cele mai multe șuturi – 89.

Șapte jucători autohtoni născuți după 1 ianuarie 2004 a utilizat FK Csikszereda, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Cele două echipe se vor duela pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă, ultima confruntare directă consemnându-se pe 18 august 2021, Petrolul – FK Csikszereda 2-0 (S. Diarra, A. Vajushi).

Tot în Liga a doua a avut loc și singura dispută din cariera antrenorului Eugen Neagoe cu gruparea din Miercurea Ciuc: 26 februarie 2024, FK Csikszereda – FC Argeș 2-1.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.