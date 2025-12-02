SuperLiga: Cum arată echipa ideală a etapei a 18-a / Trei echipe au câte doi jucători în cel mai bun 11

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. FC Argeș, Rapid și FCSB au câte doi jucători, cu precizarea că echipa din Pitești a avut și cel mai bun antrenor din etapa care s-a încheiat.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 18-a, potrivit lpf.ro.

PORTAR

Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) – A avut opt intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții studenților clujeni.

FUNDAŞI

Cristian Manea (FC Rapid) – Și-a trecut numele pe tabelă pentru a treia oară în acest sezon.

Mihai Lixandru (FCSB) – Utilizat ca fundaș central, jucătorul roș-albaștrilor s-a achitat excelent de sarcinile primite din partea băncii tehnice. A câștigat toate duelurile la sol în care a fost implicat.

Nikita Stoinov (Dinamo) – De la meci la meci, tânărul fundaș al roș-albilor se dovedește a fi o investiție benefică echipei.

Florin Borța (FC Argeș) – A marcat un gol de generic, primul din cariera sa în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Valentin Gheorghe (Petrolul Ploiești) – Titularizat surprinzător de către Eugen Neagoe, a contribuit la succesul ploieștenilor cu un gol și o pasă decisivă.

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A marcat golul care le-a adus dinamoviștilor toate cele trei puncte.

Adrian Șut (FCSB) – Cel mai bun meci din acest sezon. A marcat și a consumat multă energie la centrul terenului.

Claudiu Petrila (FC Rapid) – Show în Giulești, cu Petrila protagonist principal: un gol și două pase decisive!

ATACANŢI

Ricardo Matos (FC Argeș) – Gol și două pase decisive! A ajuns la 10 contribuții ofensive în ediția curentă.

Gheorghe Grozav (Petrolul Ploiești) – A izbutit o dublă într-un meci în care prahovenii au făcut spectacol.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș – FOTO) – Victorie mare reușită de piteșteni, care și-au consolidat locul între primele șase clasate.