SuperLiga: Cum explică situația antrenorul echipei fără victorie. „Frustrarea devine și mai mare”

Metaloglobus a fost învinsă de Rapid cu 1-2, vineri seară, în a șaptea etapă din Superliga României, și rămâne deocamdată doar cu punctul obținut la Sibiu în runda inaugurală.

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a spus totuși că este „mândru” de elevii săi.

„Luăm partea pozitivă. Sunt mândru de băieţi. Echipa creşte. Am luat două goluri foarte uşor, câteva neatenţii. După a trebuit să alergăm după egalare. Eu sunt mândru de băieţi, chiar dacă nu am câştigat până acum”, a declarat Mihai Teja după meciul cu Rapid, potrivit Primasport.ro.

Tehnicianul este încrezător că vor începe să apară și rezultatele pozitive.

„Am dominat Rapidul, Dinamo. Uşor-uşor trebuie să vină şi punctele. Încercăm să căpătăm mai multă rezistenţă şi să fim mai buni. Se construieşte această echipă. Avem nevoie de atacanţi, de mijlocaşi laterali care să facă diferenţa”, a continuat antrenorul lui Metaloglobus.

El consideră că „Metaloglobus joacă un fotbal bun”.

„În faţă nu avem sclipirea necesară să facem diferenţa. Din păcate, acesta este bugetul. Trebuie să aducem jucători care n-au jucat în ultima perioadă, avem un buget foarte mic. Ne trebuie jucători cu care să completăm lotul. Frustarea devine şi mai mare. Jucăm, jucăm, dar nu vin punctele”, a mai declarat Mihai Teja.

Metaloglobus nu este singura formație care n-a obținut nicio victorie în startul de Superligă. În aceeași situație sunt și Hermannstadt, și Csikszereda, însă ele încă nu și-au jucat partidele din această etapă. Ciucanii au și o restanță cu CFR Cluj, care se va juca abia în octombrie.

