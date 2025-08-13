SuperLiga: Dan Petrescu, suspendat pentru 3 meciuri de Comisia de disciplină a FRF. Ce amendă trebuie să plătească

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova.

De asemenea, Petrescu a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei, potrivit News.ro.

Tot miercuri, Comisia de Disciplină a sancţionat FCSB cu 10.000 de lei şi FC Dinamo cu 7.500 de lei pentru incidentele de la derbi. Sancţiunile au fost decise pentru introducerea de către suporteri în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Alte hotărâri:

FK Csikszereda M. Ciuc vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD şi art.12, 14Bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul FK Csikszereda M.Ciuc cu Avertisment.

În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţioneaza clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC Rapid 1923 vs. AFC Botosani – Incidente – În temeiul art. 13 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a, raportat la art. 83.2.d cu aplicarea art.12, 14bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul AFC Hermannstadt cu Avertisment.

Tescan Dragoş vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancţionează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera şi / sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 25.07.2025 – 08.08.2025 s-au scăzut două puncte. Termen 27.08.2025.