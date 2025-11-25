SuperLiga: Daniel Pancu a avut nevoie de doar două meciuri la CFR Cluj pentru a fi desemnat antrenorul etapei. Cum arată echipa ideală a rundei #17

Daniel Pancu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a fost desemnat antrenorul etapei cu numărul 17 din SuperLiga, după victoria în fața liderul Rapid București, scor 3-0.

Partida din Gruia a fost doar a doua pentru Pancu de la numirea în funcția de antrenor al ardelenilor. Câștigase și primul meci, 1-0 cu Unirea Slobozia.

Universitatea Craiova, CFR Cluj, U Cluj și Csikszereda sunt reprezentate de câte doi jucători în echipa ideală a rundei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 17-a, potrivit lpf.ro:

PORTAR

Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) – Portarul lituanian a dat liniște echipei prin intervențiile lui.

FUNDAŞI

Lóránd Pászka (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A oferit o pasă de gol, a treia din contul său în acest sezon.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A fost la înălțime în duelurile cu adversarii. Cu el integralist, CFR a bifat al doilea meci consecutiv fără gol încasat.

Iulian Cristea (Univeristatea Cluj) – Sigur în fiecare intervenție din defensivă. Bonus, a marcat golul care a adus liniștea în tabăra studenților clujeni.

Robert Sălceanu (Petrolul Ploiești) – A marcat cu un șut spectaculos. A fost prima lui reușită în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Anderson Ceará (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A marcat un gol de generic! A fost a treia sa reușită din campionatul curent, toate din afara careului mare.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – A făcut un meci solid la centrul terenului, fiind implicat în ambele faze de joc.

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Un jucător care consumă multă energie pe druata meciului. A înscris al doilea gol al său în campionatul României.

ATACANŢI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A marcat a doua rundă la rând și a ajuns la cinci reușite în ediția curentă.

Monday Etim (Universitatea Craiova) – A contribuit decisiv la golul marcat de Baiaram, apoi a marcat pentru întâia oară în SuperLigă.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – A marcat pentru a șaptea oară în ediția 2025-2026, reușita sa fiind a 40-a în 193 de meciuri disputate în SuperLigă.

ANTRENORUL ETAPEI

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Ardelenii au practicat un joc încântător și au învins categoric liderul.