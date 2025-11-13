SuperLiga: Daniel Pancu va debuta în Gruia chiar împotriva Rapidului. „Asta e soarta”

Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj, iar la debut a reușit să o învingă la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. Pentru noul antrenor al ardelenilor urmează primul meci în Gruia și va fi chiar împotriva Rapid, echipă pentru care a jucat, dar și pe care a antrenat-o.

Într-un interviu pentru Digi Sport, Daniel Pancu a vorbit inclusiv despre acest aspect.

Înaintea acestui meci, Rapid este liderul SuperLigii cu 35 de puncte din 16 runde, în timp ce ardelenii se află doar pe locul 12, cu 16 puncte din tot atâtea etape.

„Asta e soarta. Ne putem împotrivi? Nu putem. Ne prinde pe poziții total diferite. Rapid e liderul campionatului, absolut meritat. Noi suntem într-o perioadă nefericită, cea mai nefericită, nu știu dacă au mai avut o astfel de perioadă. Am venit aici din mai multe motive, unul dintre ele e lotul. Nu ai cum să te afli pe poziția asta cu un asemenea lot decât dacă sunt anumite probleme”, a spus Pancu.

CFR Cluj – Rapid se joacă pe 23 noiembrie, de la ora 20:30, și va fi difuzat pe Digi Sport 1.