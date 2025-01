SuperLiga: Denis Ciobotariu, despre transferul la Rapid: „Marius Șumudică m-a dorit aici”

Denis Ciobotariu (26 de ani) spune că antrenorul Marius Șumudică a jucat un rol important în transferul său la Rapid București.

Fundașul semnase inițial un contract valabil din vara anului 2025, însă va face parte din lotul giuleștenilor încă din această iarnă și va putea juca împotriva Universității Craiova, pe 25 ianuarie.

Denis Ciobotariu: „Mă bucur că s-a terminat această telenovelă”

De-a lungul carierei, Ciobotariu a mai trecut pe la Dinamo, Chindia Târgoviște, CFR Cluj, FC Voluntari și Sepsi Sf. Gheorghe. A colaborat cu antrenorul Marius Șumudică și la CFR Cluj, în sezonul 2021/22, timp de 8 meciuri.

„E un pas înainte pentru mine și o mândrie că o să îmbrac tricoul Rapidului. A fost ca o telenovelă și mă bucur că s-a terminat.

M-a motivat să vin aici tot ceea ce înseamnă Rapid, faptul că e un club mare, suporterii care sunt minunați aici. Cred că e un pas înainte în cariera mea.

Am foarte mulți cunoscuți și mă înțeleg foarte bine cu câțiva jucători de la Rapid. Mă bucur că o să fiu sub comanda dânsului (n.r. – Marius Șumudică). Și dânsul m-a dorit aici, noi am avut rezultate foarte bune împreună la CFR Cluj.

Mă consider un caracter puternic, nu mă consider un caracter dificil. Nu sunt un jucător cu care este greu de lucrat. Nu am făcut probleme nicăieri. Am fost genul de jucător profesionist care și-a făcut treaba.

Sistemul nu ar fi o problemă, sunt obișnuit să joc și în patru, și în trei, și în cinci (n.r. – fundași), și în oricâți ați fi”, a declarat Ciobotariu pentru Rapid TV.

Rapid – Universitatea Craiova se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa #23 din SuperLiga.