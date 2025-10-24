SuperLiga: Dinamo are parte vineri de o deplasare grea după înfrângerea cu Rapid din etapa trecută

Bogdan Ioan Andone, în timpul meciului dintre FCSB și FC Argeș, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 24 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

FC Argeș joacă vineri, de la ora 20:30 cu Dinamo în SuperLiga, bucureștenii având parte de un meci tare după înfrângerea cu Rapid de săptămâna trecută.

După 13 etape, FC Argeș și Dinamo sunt pe locurile patru și cinci din SuperLiga, având același număr de puncte, 23.

Patru victorii și două înfrângeri au înregistrat piteștenii în ediția curentă din postura de gazde. De partea cealaltă, bucureștenii s-au impus în patru dintre cele șapte deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate, notează lpf.ro

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 21 dintre precedentele 22 de meciuri jucate în SuperLigă pe teren advers.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 93 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 26 de ori au câștigat argeșenii, de 55 de ori au învins dinamoviștii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 47 meciuri – 20 succese FC Argeș – 10 remize – 17 victorii Dinamo.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti – Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin – dublă, respectiv C-tin Frăţilă, Vasile Alexandru, Ghe. Ene – dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo – FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo – FC Argeş 7-1.

Dintre toate cele 93 de confruntări din campionat, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo – FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie”. După prestația excepţională, „Gâscanul” a primit nota 10 din partea trimisului „Sportului”, Ioan Chirilă, care nota: „«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului”.

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984; 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din Superligă: 21 ianuarie 2022, FC Argeș – Dinamo 2-1.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.