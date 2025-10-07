SuperLiga: Dinamo, Hermannstadt și Metaloglobus, amicale în pauza competițională

Echipele de fotbal Dinamo, FC Hermannstadt și Metaloglobus din SuperLiga României și-au programat meciuri amicale în perioada de pauză competițională prilejuită de meciurile echipei naționale cu Moldova și Austria, relatează Agerpres.

Astfel, Dinamo se va deplasa în Macedonia de Nord în perioada 10-13 octombrie, unde va disputa un meci amical împotriva celor de la FK Pelister Bitola.

Clubul nord-macedonean aniversează 80 de ani de existență, iar prin intermediul fostului jucător dinamovist Mirko Ivanovski, bucureștenii au primit invitația de a participa la acest eveniment.

Echipa Dinamo a anunțat că va reveni, în zilele următoare, cu detalii legate de programul, lotul echipei și informații despre meciul amical din Macedonia de Nord.

Formația FC Hermannstadt a anunțat pe pagina oficială de Facebook că va susține, luni, 13 octombrie, de la 11:30, la Baza Sportivă Obor 2 din Sibiu, un meci amical în compania echipei de liga a 3-a C.S. Păulești.

Al treilea meci amical anunțat pentru această perioadă va opune formațiile Chindia Târgoviște, din eșalonul secund, și prim-divizionara Metaloglobus, sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 11:00, pe terenul echipei de Liga a II-a.

SuperLiga este întreruptă până la 17 octombrie, cu ocazia meciurilor echipei naționale de fotbal a României, care întâlnește Moldova într-un amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională.