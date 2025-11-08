SuperLiga: Dinamo încearcă vineri să nu piardă contactul cu primele locuri

Dinamo și Csikszereda joacă sâmbătă în SuperLiga de la ora 17.30, cu obiective diferite: în timp ce bucureștenii, aflați pe locul patru, nu vor să piardă contactul cu echipele de pe podium, ciucanii au nevoie mare de puncte pentru că se află în zona fierbinte a clasamentului, pe locul 14.

19 octombrie 2025, Dinamo – Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 12 etape, în rest au șapte succese și patru remize, notează lpf.ro.

Ciucanii au pierdut în runda precedentă, 0-3 cu Farul (deplasare), insuccesul venind după o serie pozitivă formată din două victorii și șase rezultate de egalitate.

59% a fost media posesiei dinamoviștilor în turul sezonului regular (FK Csikszereda – 42,6%), cea mai mare dintre toate competitoarele. Un alt amănunt statistic interesant care merită menționat este cel privind șuturile expediate de adversari pe spațiul porții bucureștenilor, doar 43, cele mai puține (FK Csikszereda – 99, cele mai multe).

26 dintre cei 29 de jucători utilizați de ciucani au debutat în SuperLigă pe durata acestui sezon. De partea cealaltă, Dinamo este formația care s-a bazat pe cei mai puțini fotbaliști, doar 24, cinci dintre ei bifând prezențe în fiecare etapă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 14 iulie 2025, FK Csikszereda – Dinamo 2-2 (M. Sivis – autogol, Z. Bodo / Al. Musi, E. Gnahore).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.