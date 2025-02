SuperLiga: Dinamo, lider provizoriu după remiza cu FC Botoșani

FC Botoșani și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 1-1, în primul meci din etapa cu numărul 26 din SuperLiga.

„Câinii” au ajuns la 13 meciuri consecutive fără înfrângere în prima ligă a României.

FC Botoșani – Dinamo 1-1, în etapa #26 din SuperLiga

Trupa lui Leo Grozavu a fost mult mai periculoasă în primele minut ale partidei, iar Mitrov (’11) cu un șut de la marginea careului, după o eroare comisă de Gnahore.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic a egalat înainte de pauză: Abdallah a pasat excelent, iar Cîrjan (’45) a marcat cu un șut de la 12 metri.

În urma acestui rezultat, Dinamo a acumulat 45 de puncte și a urcat pe prima poziție în clasament, cu un punct peste Universitatea Cluj (duel cu Poli Iași), două peste CFR Cluj (vs. UTA Arad) și FCSB (vs. Sepsi) și trei peste Universitatea Craiova (vs. Unirea Slobozia).

De cealaltă parte, FC Botoșani are 24 de puncte și ocupă locul 14. Ultimele clasate sunt Poli Iași (22 de puncte) și Gloria Buzău (19 puncte, vs. Farul).

Au evoluat echipele: