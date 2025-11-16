SuperLiga: Dinamo, surclasată de Metaloglobus într-un meci amical

Dinamo București a fost învinsă de Metaloglobus, scor 0-3, într-un meci amical disputat duminică, la Săftica.

Golurile au fost marcate de Pasagic, Visic și Huiban (penalty). „Metalo a ratat multe alte ocazii mari de gol, jocul băieților noștri fiind la înălțime!”, au mai transmis învingătorii.

Dinamo – Metaloglobus 0-3

„A fost un antrenament util, care ne-a permis să vedem atât jucătorii cu mai puține minute la prima echipă, cât și 8 tineri jucători de la echipa secundă”, au notat „câinii”

Cum a arătat Dinamo în meciul cu Metaloglobus:

Prima repriză: Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cirjan, Gnahoré – Soro, Karamoko, Armstrong.

Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cirjan, Gnahoré – Soro, Karamoko, Armstrong. A doua repriză: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu – Milanov, N’giuwu (Tarbu), Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu.

Dinamo se află pe locul 3 în SuperLiga, cu 30 de puncte după 16 etape, în timp ce Metaloglobus e ultima, pe 16, cu doar 7 puncte. Pentru elevii lui Zeljko Kopic urmează meciul cu FC Botoșani (24 noiembrie, ora 20:30), iar trupa lui Mihai Teja se va duela cu FC Hermannstadt, în aceeași zi, de la ora 17:30.