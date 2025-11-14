SuperLiga: Dinamo vrea neapărăt să îl transfere pe unul dintre golgheterii din Liga 2

Dinamo București nu a încetat să și-l dorească pe atacantul Valentin Robu, 22 de ani, care evoluează în Liga 2, scrie GOLAZO.ro.

Jucătorul celor de la Metalul Buzău și unul dintre golgheterii din Liga 2 putea fi transferat încă de iarna trecută, însă înțelegerea nu a mai avut loc deoarece Metalul Buzău a cerut o sumă dublă față de cât putea să ofera gruparea bucureșteană în acel moment.

Atacantul este râvnit chiar de Florentin Petre, fost antrenor la Dacia Unirea Brăila, unde a debutat Robu la vârsta de 15 ani.

Dacă atacantul va ajunge la Dinamo, gruparea brăileană se va alege și ea cu un procent de 50% din suma de transfer.

„Știu de la Florentin Petre de interesul pe care Dinamo București îl manifestă față de Vali Robu. Dacă s-ar concretiza ne-ar scoate din necaz, am păstrat un procent de 50% din valoarea transferului. Vali este un copil extraordinar, oricând poate face pasul în prima ligă, de el depinde”, a declarat Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea, potrivit obiectivbr.ro.

Robu a marcat 10 goluri în 13 etape, fiind la egalitate în topul celor mai buni marcatori cu Cristian Măgerușan de la ASA Târgu Mureș.