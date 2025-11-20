SuperLiga: Doi jucători de bază revin la Rapid, anunță Victor Angelescu
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului de fotbal Rapid, a anunțat că doi jucători sunt foarte aproape de a reveni pe gazon, scrie joi digisport.ro.
Echipa din Giulești nu a avut la dispoziție în ultima perioadă mai mulți dintre jucătorii de bază. Antrenorul Costel Gâlcă nu i-a putut folosi încă din luna august pe fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani) și extrema Drilon Hazrollaj (21 de ani) după ce aceștia s-au accidentat.
Într-o intervenție telefonică la emisiunea Fotbal Club, Victor Angelescu a dezvăluit că Andrei Borza și Drilon Hazrollaj au început alergările ușoare și că sunt la un pas să redevină apți de joc sub comanda lui Costel Gâlcă.
„Borza a început alergările, așa e și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a spus Angelescu.
În lipsa lui Borza, cel care era un titular cert la Rapid, Costel Gâlcă i-a încercat în flancul stâng al apărării, pe rând, pe Christopher Braun (34 de ani), Răzvan Onea (27 de ani) și, la nevoie, pe Robert Bădescu (20 de ani).