SuperLiga: Doi jucători de bază revin la Rapid, anunță Victor Angelescu

Sebastian Andrei Borza îl felicită pe Constantin Grameni după un gol marcat în meciul de fotbal dintre Metaloglobus București și Rapid București, contând pentru Superliga, desfășurat pe Clinceni Arena, pe 22 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului de fotbal Rapid, a anunțat că doi jucători sunt foarte aproape de a reveni pe gazon, scrie joi digisport.ro.

Echipa din Giulești nu a avut la dispoziție în ultima perioadă mai mulți dintre jucătorii de bază. Antrenorul Costel Gâlcă nu i-a putut folosi încă din luna august pe fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani) și extrema Drilon Hazrollaj (21 de ani) după ce aceștia s-au accidentat.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Fotbal Club, Victor Angelescu a dezvăluit că Andrei Borza și Drilon Hazrollaj au început alergările ușoare și că sunt la un pas să redevină apți de joc sub comanda lui Costel Gâlcă.

„Borza a început alergările, așa e și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a spus Angelescu.

În lipsa lui Borza, cel care era un titular cert la Rapid, Costel Gâlcă i-a încercat în flancul stâng al apărării, pe rând, pe Christopher Braun (34 de ani), Răzvan Onea (27 de ani) și, la nevoie, pe Robert Bădescu (20 de ani).