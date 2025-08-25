SuperLiga: E haos la CFR Cluj. Atacantul Louis Munteanu revine la antrenamente, dar va fi amendat

Este haos la CFR Cluj: aproape eliminată din Europa, după umilința 2-7 din Suedia, clubul se află pe un adevărat butoi de pulbere. Dan Petrescu a demisionat de la echipă, iar vedeta Louis Munteanu a lipsit nemotivat de la antrenamente.

Deranjat și dezamăgit că poate rata un eventual transfer de la CFR Cluj în străinătate, Louis Munteanu nu s-a mai prezentat la echipă în ultimele zile, după revenirea din Suedia, relatează GSP.ro.

Fotbalistul și-a luat cu de la sine putere vacanță și s-a dus să-și vadă părinții la Vaslui. De ultimă oră însă, atacantul pare să fi revenit la gânduri mai bune, chiar dacă nu va scăpa fără sancțiune pentru absența nemotivată.

Ultimele informații obținute de GSP.ro sunt că Munteanu a sunat la club și și-a recunoscut greșeala. El a comunicat că în această seară se va întoarce la Cluj-Napoca.

Munteanu nu va scăpa de amendă: între 5.000 și 10.000 de euro, în funcție de decizia internă a clubului.