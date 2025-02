SuperLiga: Eric Bicfalvi, prezentat oficial la Oțelul Galați: „Am avut și alte oferte”

Oțelul Galați a anunțat miercuri că a obținut serviciile lui Eric Bicfalvi (37 de ani), fotbalist care în ultimii ani a evoluat în campionatul Rusiei.

Bicfalvi a semnat un contract valabil până la data de 30 iunie 2026.

„Titratul jucător de atac Eric Bicfalvi, revenit în România după mulți ani petrecuți peste hotare, a semnat un contract cu SC Oțelul Galați și va lupta în roș-alb-albastru timp de un an și jumătate.

Eric-Cosmin Bicfalvi, cu 9 selecții în prima reprezentativă a României, a decis să revină în Superliga după ce în ultimii aproape 9 ani a jucat în Rusia, la Tom Tomsk și FC Ural, pentru aceasta din urmă devenind cel mai bun marcator din toate timpurile: a semnat 61 de goluri în 227 de partide pentru clubul înființat în anul 1930.

În vârstă de 37 de ani – care, nu doar pentru Eric, dar și pentru alți mari fotbaliști de pe planetă, este doar un număr – noul component al Oțelului are o vastă experiență, el activând de-a lungul vremii la FCSB (pe atunci se numea Steaua București), Dinamo București, la Volyn Lutsk, în Ucraina, dar și în campionatul Chinei, la Liaoning FC.

A cucerit Cupa României cu FCSB în 2011, disputând apoi Supercupa împotriva Oțelului la Piatra-Neamț, act final câștigat de roș-alb-albaștri cu scorul de 1-0. Bicfalvi are și un titlu de golgheter al primului eșalon din Ucraina, distincție obținută în sezonul 2014-2015, când a înscris pentru Volyn Lutsk de 17 ori.

În perioada petrecută în străinătate, Eric, care s-a lansat ca mijlocaș central, apoi ca mijlocaș ofensiv, a jucat și ca atacant central. Cifrele întregii sale cariere de senior sunt impresionante: 478 de partide, 98 de goluri și 38 de assist-uri, la care adăugăm cele 9 meciuri sub tricolor pentru care a marcat un gol (Irlanda de Nord – România, scor 1-1, în UEFA Nations League, în toamna anului 2020)”, se arată în comunicatul clubului Oțelul Galați.

Eric Bicfalvi, după ce a semnat cu Oțelul: „Am avut și alte oferte”

Fotbalistul a oferit și o primă declarație în calitate de jucător al grupării gălățene.

„Oțelul m-a dorit foarte mult, însă am avut și alte oferte, și din țară, dar și de peste hotare. Am vorbit cu conducerea, m-a sunat și domnul Burcă, am văzut fotbalul pe care îl prestează echipa, știu cât de înfocați sunt suporterii gălățeni, iar toate aceste ingrediente m-au făcut să fac acest pas.

Îmi este dor de fotbalul din România și vreau să joc în continuare cu plăcere. Sper să facem meciuri pe placul suporterilor. Colectivul este foarte bun, băieții m-au primit cum se cuvine. Le mulțumesc și abia aștept să debutez pentru noua mea echipă. Hai, Oțelul!”, a spus Bicfalvi.