SuperLiga: Farul anunță prelungirea contractului cu „unul dintre jucătorii emblematici”

Farul Constanța a anunțat joi prelungirea contractului cu căpitanul echipei, Ionuț Larie, fundaș în vârstă de 38 de ani, pe care l-a descris drept „unul dintre jucătorii emblematici din istoria formației noastre”.

„Născut la Constanța, crescut și format la Farul, Ionut Larie este unul din jucătorii emblematici din istoria formației noastre. Deși a împlinit 38 de ani la începutul acestui an, Ionut a rămas acelasi jucător important pentru «marinari», iar astăzi a semnat un nou contract cu echipa de suflet, valabil până la finele sezonului 2025-2026”, se arată în comunicatul clubului.

Ionuț Larie a spus că este bucuros că poate continua la Farul.

„Mă bucur că pot continua la Farul, este clubul unde am cele mai frumoase amintiri, începând de la primul antrenament la juniori și, bineînteles, la titlul de campion. Farul este casa mea, este echipa care mi-a oferit atât de multe. Mă simt foarte bine fizic, de aceea am și acceptat propunerea conducerii de a continua în postura de jucător. Vreau să-mi închei cariera de jucător la Farul, în același loc unde am și început acest drum în Liga 1 în urmă cu 19 ani”, a declarat Larie, citat în comunicatul clubului.

