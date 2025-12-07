SuperLiga: Metaloglobus, ultima clasată, victorie în fața unei echipe care luptă pentru play-off

Metaloglobus, echipă aflată pe ultima poziție în clasamentul SuperLigii, s-a impus în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1, într-un meci disputat în etapa a 19-a.

Metaloglobus – Farul Constanța 2-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 22, când Zakir l-a învins pe Buzbuchi cu o lovitură de cap. Același fotbalist a făcut „dubla” în minutul 29, când a primit mingea în flancul stâng, a păcălit un adversar din preluare și a marcat cu un șut la colțul lung.

Farul a redus din diferență în minutul 65, când Vojtus a trimis mingea în vinclu cu un șut excelent de la marginea careului.

„Marinarii” au rămas în inferioritate numerică chiar înainte de prelungiri, după ce Țîru a primit al doilea cartonaș galben.

În urma acestui rezultat, gruparea bucureșteană rămâne pe locul 16, ultimul al ierarhiei, cu 11 puncte, în timp ce echipa de la malul mării se află pe locul 8, cu 26 de puncte.

Au evoluat echipele: