SuperLiga: Farul Constanța a pus capăt seriei de 13 meciuri fără înfrângere reușite de liderul campionatului

Jucătorii de la Farul Constanța, în meciul cu CFR Cluj din etapa a 14-a, disputat pe 25 octombrie 2025, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Imagine ilustrativă. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Farul Constanța a învins liderul Superligii de fotbal, FC Botoșani, cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seară, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului.

Constănțenii au deschis scorul prin Ionuț Vînă (5), cu o execuție superbă, direct în vinclu, din marginea careului. Al doilea gol al Farului a fost marcat în finalul primei reprize, de Ionuț Larie (45+2 – penalty), după ce fundașul senegalez Djibril Diaw l-a faultat pe Vînă. Lovitura de pedeapsă a fost acordată după consultarea arbitrajului video, informează Agerpres.

FC Botoșani a jucat în inferioritate numerică din min. 37, când fundașul nigerian Friday Adams a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător la Alexandru Ișfan.

Farul a mai avut ocazii de gol prin Ișfan (47), Narek Grigorian (61, 90+2), Răzvan Tănasă (65), de fiecare dată intervenind portarul Giannis Anestis.

Oaspeții au ratat prin Ștefan Bodișteanu (1), Charles Petro (36 în două rânduri), portarul Alexandru Buzbuchi fiind providențial. Mihai Bordeianu (88) a ratat golul de onoare, după o pasă greșită a lui Bogdan Țîru.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Farul e neînvinsă de patru etape, în care are un egal și trei victorii.

FC Botoșani a încheiat la Ovidiu o serie de 13 meciuri fără înfrângere, dintre care 11 în campionat (opt victorii, trei egaluri).

Reperele meciului FC Farul Constanța – AFC Botoșani 2-0 (2-0), Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu: