SuperLiga: FC Argeș câștigă meciul cu Universitatea Cluj și urcă pe locul 4 în clasament

FC Argeș a învins echipa Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Mioveni, în etapa a zecea din SuperLiga.

FC Argeș – Universitatea Cluj 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris de Bettaieb, în minutul 66, după o acțiune individuală. Tunisianul l-a învins pe Gertmonas cu un șut la colțul scurt.

Golul a venit după ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a rămas în inferioritate numerică, Bic fiind eliminat în minutul 58, după ce a încasat al doilea cartonaș galben.

ȘI FC Argeș a avut un jucător eliminat, Oancea fiind sancționat cu al doilea „galben” în minutul 82.

Grație acestui succes, trupa lui Bogdan Andone a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 4, la egalitate cu FC Botoșani (de pe 2) și Rapid (de pe 3). De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte.

Au evoluat echipele: