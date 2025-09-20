SuperLiga: FC Argeș câștigă meciul cu Universitatea Cluj și urcă pe locul 4 în clasament
FC Argeș a învins echipa Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Mioveni, în etapa a zecea din SuperLiga.
FC Argeș – Universitatea Cluj 1-0
Unicul gol al partidei a fost înscris de Bettaieb, în minutul 66, după o acțiune individuală. Tunisianul l-a învins pe Gertmonas cu un șut la colțul scurt.
Golul a venit după ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a rămas în inferioritate numerică, Bic fiind eliminat în minutul 58, după ce a încasat al doilea cartonaș galben.
ȘI FC Argeș a avut un jucător eliminat, Oancea fiind sancționat cu al doilea „galben” în minutul 82.
Grație acestui succes, trupa lui Bogdan Andone a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 4, la egalitate cu FC Botoșani (de pe 2) și Rapid (de pe 3). De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte.
Au evoluat echipele:
- FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (Borta ’57) – Rădescu (Raţă ’73), Sierra, Blagaic (Seto ’85) – Caio (Pîrvu ’73), Moldoveanu, Bettaieb (Orozco ’85). Antrenor: Bogdan Andone.
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi (Cristea ’70), Chipciu – El Sawy (Orban ’79), Simion (Codrea ’70), Bic – Nistor – Postolachi (Macalou ’70), Lukic (Fabry ’79). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.