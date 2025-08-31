SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

FC Argeș a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Mioveni, în etapa a opta din SuperLiga.

FC Argeș – Metaloglobus 2-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 3: mingea a ajuns la Matos după un șut blocat al lui Caio Ferreira, iar portughezul a înscris din apropierea porții.

Tot cei doi au contribuit și la golul secund. Matos a fost faultat în careu de Caramalău, iar Caio a transformat penalty-ul cu un șut plasat.

Metaloglobus a redus din diferență în minutul 15, când David Irimia a înscris cu un șut la firul ierbii de la marginea careului.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Bogdan Andone a acumulat 15puncte și a urcat pe locul 4 în clasament, al egalitate cu Dinamo, de pe 3. De cealaltă parte, trupa lui Mihai Teja rămâne cu un singur punct și ocupă locul 15.

Au evoluat echipele: