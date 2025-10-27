SuperLiga: FC Botoșani, a șasea victorie consecutivă. Echipa lui Leo Grozavu rămâne în fruntea clasamentului după 2-0 cu FC Hermannstadt

FC Botoșani a ajuns la șase victorii consecutive în SuperLiga, după ce s-a impus în fața echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci din etapa a 14-a.

FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0

Gazdele au deschis scorul în minutul 18, când Căbuz a respins în față la un șut al lui Cîmpanu, iar Kovtalyuk a împins mingea în poartă.

FC Botoșani s-a desprins în minutul 28, după ce Petro a înscris în urma unui corner executat de Cîmpanu.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Leo Grozavu a acumulat 31 de puncte și rămâne în fruntea clasamentului. Poate fi egalată de Rapid, în cazul în care giuleștenii vor câștiga meciul cu Unirea Slobozia, însă FC Botoșani are un golaveraj de +17, în timp ce trupa lui Constantin Gâlcă are deocamdată +12.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt a pierdut ultimele patru partide și e penultima în clasament, pe 15, cu doar 10 puncte.

Au evoluat echipele: