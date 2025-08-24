SuperLiga: FC Botoșani – FK Csikszereda 3-1

FC Botoșani a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 3-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.



Gazdele au deschis scorul prin albanezul Enriko Papa (26), după o minge întoarsă de Sebastian Mailat. FC Botoșani și-a majorat avantajul din penalty, prin Zoran Mitrov (76), după un henț comis de Peter Gal-Andrezly. Ștefan Bodișteanu (82) a marcat ultimul gol al gazdelor, cu un șut din marginea careului.



Golul de onoare al ciucanilor a fost semnat de Ervin-Raul Bakos (85), care fusese introdus pe teren în min. 79.



FK Csikszereda rămâne pe ultimul loc, fără victorie.



AFC Botoșani – FK Csikszereda 3-1 (1-0), Stadion Municipal – Botoșani

Au marcat: Enriko Papa (26), Zoran Mitrov (76 – penalty), Ștefan Bodișteanu (82), respectiv Ervin-Raul Bakos (85).

Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iași)

Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Andrei Antonie (București)

Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) – LPF