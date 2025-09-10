Superliga: FC Dinamo a împrumutat doi jucători la echipe din Liga a III-a

FC Dinamo a anunţat, miercuri, că a împrumutat doi jucători, portarul Yanis Găgeatu şi extrema Ahmed Bala, la echipe din Liga a III-a, potrivit News.ro.



Yanis Găgeatu va evolua în acest sezon competiţional în Liga a III-a, sub formă de împrumut, la ACS Recolta Gheorghe Doja.

De asemenea, clubul a ajuns la un acord cu formaţia de Liga a III-a ACS Înainte Modelu pentru împrumutul extremei Ahmed Bala, tot pentru acest sezon.

Sursă foto: Dreamstime.com