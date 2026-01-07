SuperLiga: FC Hermannstadt aduce un atacant de la Unirea Slobozia

Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia, informează News.ro.

FC Hermannstadt a postat mesajul pe pagina de FB a clubului.

„Bine ai venit, Christ Afalna! Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălţime de 1,87 metri şi poate evolua şi ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare. În ţara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în ţara noastră pentru Somuz Fălticeni şi Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezenţe, a marcat de patru ori şi a oferit două pase de gol. Christ este cotat la suma de 550.000 euro pe site-urile de specialitate şi a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon şi jumătate”, scrie în comunicatul publicat de sibieni.

Christ Afalna a venit în România, la Şomuz Fălticeni, în 2019, şi a jucat la Unirea Slobozia începând cu sezonul 2021.