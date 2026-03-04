Cât a ajuns să coste un zbor privat din Dubai

Starea unui zbor Emirates anulat, afișată pe ecranul unui telefon mobil. Imagine ilustrativă. FOTO: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Este timpul să plecăm”: ultra-bogații din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, scrie miercuri AFP.

Între deșert și mare, acest oraș din Emiratele Arabe Unite atrage numeroși milionari, seduși de fiscalitatea sa avantajoasă, securitatea sa și de autoritățile locale care sunt favorabile antreprenoriatului și comerțului, notează Agerpres.

Însă atunci când rachetele și dronele iraniene au început să cadă sâmbătă asupra blocurilor de tip zgârie-nori, unii dintre ei au plătit sume astronomice pentru a-și asigura o cale de ieșire din Dubai, în contexul în care spațiul aerian emirian era parțial închis, iar zborurile comerciale extrem de rare.

„Când am văzut focul, ne-am pus: «OK, este timpul să plecăm»”, a declarat Evrim, o rezidentă turcă, referindu-se la incendiul izbucnit într-un hotel de lux situat în proximitatea casei sale, pe celebrul arhipelag de insule artificiale The Palm, după prăbușirea unor fragmente de rachetă.

Soțul ei, Evrim, și cei doi copii mici ai lor au plătit 200.000 de dolari pentru a zbura cu avionul din sultanatul vecin Oman spre Geneva, unde intenționează să se mute și să aștepte încheierea războiului.

Această familie nu mai voia să aștepte, temându-se de o prelungire a conflictului mai ales în cazul intrării în război a Arabiei Saudite, care controlează o mare parte din spațiul aerian regional.

Pentru a ajunge la Muscat, capitala Omanului, ei au condus timp de șase ore prin deșert.

„Eram foarte îngrijorați. Mai ales pentru copii, atunci când ei au auzit zgomotul (interceptărilor de rachete – n.red.), le-a fost foarte frică”, a declarat Evrim.

Avioane private

Emiratele Arabe Unite, țintite, potrivit autorităților, de peste 800 de drone și 200 de rachete, care au făcut trei morți până acum, suferă din plin efectul atacurilor Iranului asupra țărilor din regiunea Golfului Persic, în semn de represalii față de campania militară israeliano-americană.

Aeroporturile și instalațiile petroliere, centrul economiei sale, se numără printre obiectivele cele mai afectate.

Mai multe guverne străine, inclusiv din Regatul Unit și Germania, au trimis avioane în Oman pentru a-și evacua cetățenii, în timp ce un număr încă redus de curse aeriene comerciale decolează de pe aeroporturile emiriene.

Însă cei mai bogați reușesc să găsească alternative.

Glenn Phillips, director de Relații Publice pentru Air Charter Service, o companie charter care oferă servicii de avioane private la nivel internațional, a declarat că „cererea este într-o creștere evidentă”.

„Am organizat deja un număr de zboruri de evacuare, iar altele sunt prevăzute (…), în principal cu plecare din Muscat”, a dezvăluit el pentru AFP.

Ruta spre Oman este cea mai populară, a adăugat Glenn Phillips, însă aglomerația de la frontieră necesită o așteptare de trei sau patru ore.

După părerea lui, prețurile cresc din cauza lipsei de avioane, întrucât multe dintre ele sunt blocate la sol. Iar operatorii de avioane private evită și ei să zboare din cauza îngrijorărilor legate de siguranță.

Cererea de mașini a explodat

Cererea de mașini private pentru a părăsi Emiratele Arabe Unite a explodat, afirmă Mike D’Souza, coordonator de operațiuni la compania Indus Chauffeur din Dubai, potrivit căruia clientela sa este compusă în principal din occidentali bogați.

Mulți dintre ei se deplasează în Arabia Saudită, unde aeroporturile încă funcționează, chiar dacă obținerea vizei de acces în acest regat poate reprezenta o adevărată provocare.

Pentru cei cu venituri mai modeste, fuga din Dubai este însă deosebit de dificilă.

Un expatriat britanic, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că i-a fost extrem de greu să găsească o cursă comercială cu plecare din Muscat pentru el însuși, soția lui însărcinată și fiul lor în vârstă de trei ani.

„Prețurile sunt extrem de ridicate și locurile disponibile se ocupă rapid, chiar în timp ce încerci să faci rezervarea”, a explicat el.

Au reușit într-un final să se îmbarce într-un avion care se deplasa spre orașul indian Hyderabad, de unde vor zbura spre Thailanda.

„Deși fiul meu nu înțelege prea bine ceea ce se întâmplă, el este în mod clar afectat, iar soția mea este și ea îngrijorată. Acestea fiind spuse, noi iubim profund Dubaiul, pe care îl considerăm casa noastră”, a declarat același expatriat britanic.

„Intenționăm să ne întoarcem acolo după ce se va naște bebelușul nostru și după ce situația se va calma”, a continuat el, recunoscând însă că nu știe când se va întâmpla acest lucru.