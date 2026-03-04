China face prima mișcare oficială în conflictul din Orientul Mijlociu

Ministrul chinez de externe Wang Yi la Conferința de Securitate de la München, pe 14 februarie 2026. FOTO: Björn Trotzki / imago stock and people / Profimedia

China va trimite un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere a conflictului care s-a extins rapid, a anunțat miercuri șeful diplomației de la Beijing, Wang Yi, în a cincea zi a războiului declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, informează AFP.

Beijingul „va trimite un emisar special pentru problemele legate de Orientul Mijlociu în țările din regiune, pentru a favoriza medierea”, a declarat Wang într-o convorbire telefonică cu omologul său saudit, prințul Fayçal ben Farhane, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe.

Numele emisarului și țările în care va merge acesta în vizită nu au fost momentan comunicate.

China este un partener apropiat al Iranului și susține Teheranul în apărarea suveranității sale, îndemnând în același timp Israelul și Statele Unite să înceteze operațiunile militare, a mai transmis ministrul chinez de Externe.

Beijingul „a fost întotdeauna o forță pentru pace și este dispus să continue să joace un rol constructiv”, a precizat Wang Yi.

„China îndeamnă toate părțile să (…) revină la dialog și negocieri cât mai curând posibil și să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor”, a adăugat el.