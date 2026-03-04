„Investigăm”, spune șeful Pentagonului despre informațiile privind atacul asupra unei școli de fete în Iran

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat miercuri o anchetă în urma informațiilor privind un atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului, soldat cu peste 160 de morți, informează agențiile de presă DPA și Agerpres.

„Tot ce pot spune este că investigăm acest lucru”, a declarat Hegseth reporterilor la o conferință de presă la Pentagon.

„Desigur, nu vizăm niciodată ținte civile, dar avem în vedere să investigăm acest lucru”, a adăugat el.

Hegseth a răspuns astfel la informațiile privind un atac produs sâmbătă asupra unei școli în care autoritățile iraniene spun că au fost ucise peste 160 de persoane, majoritatea copii.

Școala de fete este situată lângă o facilitate a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, însă până acum media internațională nu a găsit nicio dovadă privind utilizarea clădirii școlii în scopuri militare.

„Presa vrea doar să-l pună pe președintele Trump într-o lumină proastă”

Pete Hegseth nu a oferit alte detalii despre cei potențial responsabili pentru atacul din orașul Minab sau ce tip de muniții au fost folosite.

Șeful Pentagonului a folosit conferința de presă pentru a critica modul în care mass-media acoperă războiul, menționează DPA.

Totul se desfășoară cu succes și precizie, „dar când câteva drone trec de apărare sau se întâmplă lucruri tragice, apare pe prima pagină a ziarelor. Înțeleg. Presa vrea doar să-l pună pe președinte într-o lumină proastă”, a spus Hegseth.

Statele Unite au lansat de sâmbătă atacuri aeriene împotriva unor ținte din Iran, potrivit guvernului american scopul operațiunii fiind de a degrada infrastructura militară a Iranului.